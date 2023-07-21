Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование Сегодня 09:01 — Личные финансы

Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование

Украинцы не хотят платить налоги из-за неуверенности в государственных структурах и недоверия к ним.

Об этом говорится в результатах социологического опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Что показало исследование?

80,3% ответов на вопрос «Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не желать платить налоги?» приходилось на вариант «Из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни» (можно было выбрать несколько вариантов).

73,6% ответов пришлись на вариант «По убеждению, что уплаченные деньги разворовывают или тратят попусту».

Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги. На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.



Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов.



На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Справка Finance.ua:

Украина вернулась к довоенной системе налогообложения. Последние изменения возобновили практически все действовавшие до войны нормы. Однако министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в ближайшее время других «сюрпризов» не будет;

несмотря на это, в Украине постепенно готовятся к налоговой реформе. При этом 84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, так или иначе поддерживают проект налоговой реформы, известной как реформа «10−10−10»;

упрощение администрирования и детенизация бизнеса возглавили перечень приоритетов возможной налоговой реформы «10−10−10».



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