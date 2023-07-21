Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование

Личные финансы
134
Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование
Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование
Украинцы не хотят платить налоги из-за неуверенности в государственных структурах и недоверия к ним.
Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
Что показало исследование?
  • 80,3% ответов на вопрос «Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не желать платить налоги?» приходилось на вариант «Из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни» (можно было выбрать несколько вариантов).
  • 73,6% ответов пришлись на вариант «По убеждению, что уплаченные деньги разворовывают или тратят попусту».
  • Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги. На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.
  • Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов.
На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.
Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование

Справка Finance.ua:

  • Украина вернулась к довоенной системе налогообложения. Последние изменения возобновили практически все действовавшие до войны нормы. Однако министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в ближайшее время других «сюрпризов» не будет;
  • несмотря на это, в Украине постепенно готовятся к налоговой реформе. При этом 84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, так или иначе поддерживают проект налоговой реформы, известной как реформа «10−10−10»;
  • упрощение администрирования и детенизация бизнеса возглавили перечень приоритетов возможной налоговой реформы «10−10−10».

Как платить налоги в Украине в 2023 году

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.