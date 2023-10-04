Глава Евросовета: Украина может вступить в ЕС в 2030 году — Finance.ua
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Глава Евросовета: Украина может вступить в ЕС в 2030 году

Казна и Политика
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Глава Евросовета: Украина может вступить в ЕС в 2030 году
Глава Евросовета: Украина может вступить в ЕС в 2030 году
Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался за присоединение Украины к ЕС к 2030 году при условии, что обе стороны выполнят свое домашнее задание".
Об этом Мишель сказал в интервью изданию Spiegel.
«Украина может стать частью ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свое домашнее задание», — заявил Мишель.
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Украина и другие страны-кандидаты, по его словам, должны проводить реформы, бороться с коррупцией и выполнять требования законодательства.
«Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, где наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений», — добавил глава Евросовета.
Мишель сказал, что ЕС не можем больше терять время.
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«Страны Западных Балкан, например, 20 лет ждали вступления в ЕС, там усиливается влияние россии и Китая. А процветающая и безопасная Украина — в наших собственных интересах. Их сопротивление россии показало, что Украина должна быть в ЕС. И уже скоро, а не когда-то. Это также доказало бы, что ЕС способен к геополитическим действиям», — считает глава Евросовета.
Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.
12 экспертов по просьбе Франции и Германии, считающихся самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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