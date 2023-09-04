Зеленский поставил задачу Раде по законам для вступления в ЕС — Finance.ua

Зеленский поставил задачу Раде по законам для вступления в ЕС
Президент Владимир Зеленский поставил задачу Верховной Раде по законам для вступления в Европейский союз.
«За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель — открытие переговоров о членстве с Евросоюзом», — заявил он в вечернем видеообращении.
Зеленский напомнил, что у Украины есть семь определенных рекомендаций Еврокомиссии.
«Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Временная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией», — заявил он.
Президент отметил, что голосование по законам для вступления в ЕС будет иметь фундаментальное значение.
«Закон о возобновлении электронного декларирования, изменениях в закон о национальных меньшинствах и, особенно обратим на него внимание, „закон о PEP“ — politically exposed persons, политически значимые лица. Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит», — заявил он.
Зеленский призвал народных депутатов не откладывать голосование.
«И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- украинские власти стараются выполнить задачи, определенные Еврокомиссией, и начать переговоры по членству в Евросоюзе до конца этого года, сообщал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- В 2023 году половина украинцев (51%) чувствуют себя европейцами. Противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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