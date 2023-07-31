Что значит для бизнеса вступление Украины в ЕС: перспективы и риски — Finance.ua

Что значит для бизнеса вступление Украины в ЕС: перспективы и риски Сегодня 08:03

Что значит для бизнеса вступление Украины в ЕС: перспективы и риски

23 июня 2022 г. Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Этот статус обуславливает определенные законодательные изменения и «фиксирует» направление движения страны, однако не является гарантией того, что государство станет полноправным членом ЕС. Ведь для того чтобы это стало реальностью — Украина должна пройти, вероятно, долгий и нелегкий путь, предусматривающий значительные изменения в нормативно-правовом поле, которые коснутся каждой без исключения сферы, в том числе и украинских предпринимателей.

VisitUkraine выяснил, какие перспективы открывает вступление в ЕС, к чему бизнес должен подготовиться и к чему стремиться, чтобы переход на европейские стандарты не стал неприятной неожиданностью и не заставил прибегнуть к кардинальным решениям.

Какие преимущества дает вступление в ЕС

Безусловно, вступление в Европейский союз открывает много перспектив как для макроэкономики государства, так и для украинского бизнеса. В частности, одним из важнейших преимуществ для бизнеса является возможность выхода на европейский рынок. Отметим, что границы уже начинают открываться, ведь, как отметили исследователи Центра экономической стратегии, предоставив Украине статус кандидата, Европейский союз разделил с государством ответственность за стабильность экономики и постепенное ее объединение с европейскими странами.

Итак, какие преимущества предоставляет членство в ЕС для предпринимателей и бизнеса:

повышение уровня доверия к украинскому бизнесу, а соответственно и количества инвесторских средств;

доступ к специальным фондам и программам поддержки, рассчитанным на малый и средний бизнес;



доступ к новым программам кредитования;



доступ к европейскому рынку по упрощенным условиям, в частности отсутствие таможенных или количественных ограничений в пределах ЕС, а соответственно и около 450 миллионов новых потребителей.

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Кроме этого, украинские товары будут сертифицироваться по единому стандартному процессу, а также смогут конкурировать с европейскими товарами на равных условиях, причем со строгим соблюдением конкурентной политики и прав на интеллектуальную собственность, что является несомненным преимуществом, но одновременно может стать и значительным вызовом для украинских предпринимателей.

Какие риски для бизнеса несет в себе вступление в ЕС?

Доступ к европейскому рынку — это не только преимущество для украинских предпринимателей, но и значительный вызов, ведь это означает, что европейский бизнес так же легко начнет интегрирование в Украину, а значит, украинские компании рискуют потерять свою значимость даже на отечественном рынке в этой конкурентной борьбе.

Также украинские компании должны быть готовы к тому, что вместе со вступлением в ЕС в Украине может начаться значительный отток квалифицированных кадров и рабочей силы, кроме того, для стабилизации экономики в Украину должны вернуться те, кто сейчас принял временную защиту за границей.

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В то же время, нивелирует эту угрозу то, что украинцы до сих пор остаются объединенными и готовыми вместе строить новую и сильную страну. Однако для поддержания этого боевого духа в стране должны происходить ощутимые изменения на всех законодательных уровнях.

Кроме того, украинский бизнес должен быть включен в процесс евроинтеграции, ведь переходный этап имеет ключевое значение в будущем предпринимателей. В частности, по опыту других государств, ЕС позволяет применять упрощенные требования к определенным секторам производства и продукции. К примеру, импортные квоты с пониженными таможенными ставками, или специальные разрешения на более мягкий переход от текущих стандартов производства на европейские. Впрочем, для того чтобы интересы бизнеса были учтены, предприниматели должны анализировать возможные изменения и подчеркивать свою позицию чиновникам.

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