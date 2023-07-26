Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос) — Finance.ua

Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос) Сегодня 14:08 — Личные финансы

Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос)

72% предпринимателей считают основной задачей для власти уничтожение коррупции.

Об этом свидетельствуют результаты бизнес-исследования, проведенного Advanter Group.

ТОП-5 задач, наиболее остро стоящих перед властью

На первом месте здесь — 72% - уничтожение коррупции.

На втором — 54% - необходимость проведения судебной реформы.

На необходимость изменений в налоговой системе страны указали 66,8% респондентов.



Усиление моратория на проверки бизнеса со стороны налоговых считают необходимым 33,5%.

32,7% респондентов говорят, что нужно внедрять антикоррупционную реформу.

Еще 30,8% опрошенных отмечают, что государству следует пересмотреть критерии рисковости операций в ГНС.

«Государство, по сути, должно создавать возможности, равные правила и безопасность. В то же время мы в Украине имеем два государства. То, где развиваются цифровые сервисы, устойчивая банковская система, проводится дерегуляция, создаются программы привлечения инвесторов и выдаются гранты для бизнеса. И глубинное, теневое коррумпированное государство, где глумятся над идеей ProZorro, где нечестные суды, где правоохранители крышуют контрабандистов, а налоговая собирает налоги согласно собственным дискреционным планам и индикативам.

Вот против второго государства и важно объединиться всем прогрессорам", — объясняет Андрей Длигач, председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины, основатель международного бизнес-сообществ Board, д.э.н., профессор, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического обновления.

Справка Finance.ua:

если говорить о препятствиях, то основным препятствием для бизнеса остается безопасность, которая прямо влияет на инвестиционную привлекательность, а инвестиции очень важны как средство восстановления новой Украины;

деловая активность на предприятиях по сравнению с «как было год назад» растет: 53,3% считают ситуацию лучше, чем была год назад;



как свидетельствует опрос, доля предприятий, которые планируют сократить деятельность через 2 года, уменьшается, но доля планирующих рост остается без изменений.



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