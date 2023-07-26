Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос)

Личные финансы
0
Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос)
Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос)
72% предпринимателей считают основной задачей для власти уничтожение коррупции.
Об этом свидетельствуют результаты бизнес-исследования, проведенного Advanter Group.

ТОП-5 задач, наиболее остро стоящих перед властью

  • На первом месте здесь — 72% - уничтожение коррупции.
  • На втором — 54% - необходимость проведения судебной реформы.
  • На необходимость изменений в налоговой системе страны указали 66,8% респондентов.
  • Усиление моратория на проверки бизнеса со стороны налоговых считают необходимым 33,5%.
  • 32,7% респондентов говорят, что нужно внедрять антикоррупционную реформу.
  • Еще 30,8% опрошенных отмечают, что государству следует пересмотреть критерии рисковости операций в ГНС.
Предприниматели назвали основные задачи для власти (опрос)
«Государство, по сути, должно создавать возможности, равные правила и безопасность. В то же время мы в Украине имеем два государства. То, где развиваются цифровые сервисы, устойчивая банковская система, проводится дерегуляция, создаются программы привлечения инвесторов и выдаются гранты для бизнеса. И глубинное, теневое коррумпированное государство, где глумятся над идеей ProZorro, где нечестные суды, где правоохранители крышуют контрабандистов, а налоговая собирает налоги согласно собственным дискреционным планам и индикативам.
Читайте также
Вот против второго государства и важно объединиться всем прогрессорам", — объясняет Андрей Длигач, председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины, основатель международного бизнес-сообществ Board, д.э.н., профессор, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического обновления.

Справка Finance.ua:

  • если говорить о препятствиях, то основным препятствием для бизнеса остается безопасность, которая прямо влияет на инвестиционную привлекательность, а инвестиции очень важны как средство восстановления новой Украины;
  • деловая активность на предприятиях по сравнению с «как было год назад» растет: 53,3% считают ситуацию лучше, чем была год назад;
  • как свидетельствует опрос, доля предприятий, которые планируют сократить деятельность через 2 года, уменьшается, но доля планирующих рост остается без изменений.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.