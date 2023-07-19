Больше всего жалоб от бизнеса поступает на блокирование налоговых накладных и неисполнение судебных решений — бизнес-омбудсмен Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Больше всего жалоб от бизнеса поступает в Совет бизнес-омбудсмена по вопросам работы налоговой службы. Чаще всего украинские предприниматели жалуются на блокирование налоговых накладных в системе НДС, СМКОР (система мониторинга критериев оценки рисков) и невыполнение судебных решений.

Об этом рассказал украинский бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью Mind.

Что касается работы Таможни, то там есть проблема корректировки таможенной стоимости, как отмечает Ващук. По всем правилам, Таможня должна просто принять документацию, предоставляемую экспортером/импортером (если, конечно, нет значительных сомнений/неуместностей), а не самостоятельно определять стоимость товара.

«Однако при всей своей перегруженности этот орган находит время, чтобы единолично определять стоимость товаров. У нас часто есть жалобы, где импортеры подают целый пакет документов, заверенный таможенными органами ЕС, где есть кодификация товара, его стоимость и т. д. , а украинские таможенники почему-то меняют коды товаров…», — говорит Ващук.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.