Половина українців відчувають себе європейцями: результати опитування — Finance.ua

Половина українців відчувають себе європейцями: результати опитування Сьогодні 13:47

Половина українців відчувають себе європейцями: результати опитування

У 2023 році половина українців (51%) відчувають себе європейцями. Протилежної думки дотримуються 43% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільш помітні зміни відбулися після 2021 року, коли відчували себе європейцями 41% опитаних, не відчували — 49%.

Порівняно з 2021 роком у західному регіоні частка тих, хто відчуває себе європейцем, зросла з 56,5% до 68%, у центральному — з 43,5% до 49%, у східному — з 32% до 42%, і статистично значуще не змінилася у південному регіоні (відповідно 24% і 29%).

Причини «неєвропейськості»

Називаючи причину, що заважає відчувати себе європейцем, найчастіше називають низький рівень добробуту (хоча частка таких порівняно 2006 роком зменшилася з 76% до 56%).

Також менше стало тих, хто як причину назвав низький рівень культури, освіти (зменшення з 35% до 21%).

Ще 45% назвали соціально-культурні умови життя (у 2006 році - 41%).

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Більше стало тих, хто вказує на мовні бар'єри (їх частка зросла з 24% до 39%) та на відчуття себе представником іншої культури (зростання з 11% до 23%), на релігійну належність (з 3% до 8%). Ще 32% вказали на «неєвропейську» свідомість (у 2006 році приблизно стільки ж — 29%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 до 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримували вступ України в Європейський Союз, 86% - в НАТО.

Економічна Правда За матеріалами:

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