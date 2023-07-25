Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф — Finance.ua

Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф Сьогодні 10:12

Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф

У Європейському Союзі хочуть передати Україні заарештовані активи росії тільки законним шляхом, але саме на цьому етапі і виникають великі проблеми.

Керівництво Європейського Союзу вважають, що передача заарештованих активів росії на післявоєнне відновлення України негативно вплине на репутацію блоку в рамках міжнародного права. Про це пише видання The Economist

Зазначається, що передати заарештовані кошти Україні — складна процедура, оскільки в міжнародному праві немає чіткого способу арешту активів без голосування в Раді Безпеки ООН, рішення Міжнародного суду тощо. Проблема ще й у тому, що для кожного з них потрібна згода москви.

За даними видання, посли 27 країн-членів ЄС упевнені, що зіткнуться з величезними юридичними проблемами. Тому лідери блоку вже повідомили Єврокомісії, що погодяться тільки з юридично правдоподібною пропозицією. Наприклад, запровадити податок на непередбачені доходи для приватних фірм, які володіють замороженими російськими активами.

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За словами експертів, такий план юридично обґрунтований. Наприклад, приватний кліринговий центр і депозитарій цінних паперів у Бельгії Euroclear припинили всі фінансові угоди з росією після санкцій. При цьому такі холдинги генерують прибуток і далі. Наприклад, 720 мільйонів євро доходів компанія Euroclear отримала тільки за підсумками першого кварталу цього року.

Цей прибуток можна було б обкладати великим податком — за ставкою, що наближається до 100%, — щоб отримати дохід. Розрахункова палата зберігає щось для компенсації витрат на управління готівкою, а також для будь-яких вищих вимог до капіталу, які призначають регулятори.

Раніше також стало відомо про розбіжності між Центробанком ЄС і лідерами блоку, оскільки глава ЄЦБ Крістін Лагард впевнена, що дії проти санкційних активів рф можуть призвести до фінансової кризи в Євросоюзі, а також вплинуть на ліквідність єдиної валюти.

Але в Єврокомісії не погодилися зі словами Лагард, акцентувавши увагу на тому, що будь-який ризик уже було оцінено ще під час перших блокувань російських активів у лютому 2022 року, коли росія тільки вторглася в Україну.

Додамо також, що у США ще наприкінці 2022 року ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.

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