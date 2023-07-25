Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф

112
Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф
Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф
У Європейському Союзі хочуть передати Україні заарештовані активи росії тільки законним шляхом, але саме на цьому етапі і виникають великі проблеми.
Керівництво Європейського Союзу вважають, що передача заарештованих активів росії на післявоєнне відновлення України негативно вплине на репутацію блоку в рамках міжнародного права. Про це пише видання The Economist.
Зазначається, що передати заарештовані кошти Україні — складна процедура, оскільки в міжнародному праві немає чіткого способу арешту активів без голосування в Раді Безпеки ООН, рішення Міжнародного суду тощо. Проблема ще й у тому, що для кожного з них потрібна згода москви.
За даними видання, посли 27 країн-членів ЄС упевнені, що зіткнуться з величезними юридичними проблемами. Тому лідери блоку вже повідомили Єврокомісії, що погодяться тільки з юридично правдоподібною пропозицією. Наприклад, запровадити податок на непередбачені доходи для приватних фірм, які володіють замороженими російськими активами.
Читайте також
За словами експертів, такий план юридично обґрунтований. Наприклад, приватний кліринговий центр і депозитарій цінних паперів у Бельгії Euroclear припинили всі фінансові угоди з росією після санкцій. При цьому такі холдинги генерують прибуток і далі. Наприклад, 720 мільйонів євро доходів компанія Euroclear отримала тільки за підсумками першого кварталу цього року.
Цей прибуток можна було б обкладати великим податком — за ставкою, що наближається до 100%, — щоб отримати дохід. Розрахункова палата зберігає щось для компенсації витрат на управління готівкою, а також для будь-яких вищих вимог до капіталу, які призначають регулятори.
Раніше також стало відомо про розбіжності між Центробанком ЄС і лідерами блоку, оскільки глава ЄЦБ Крістін Лагард впевнена, що дії проти санкційних активів рф можуть призвести до фінансової кризи в Євросоюзі, а також вплинуть на ліквідність єдиної валюти.
Але в Єврокомісії не погодилися зі словами Лагард, акцентувавши увагу на тому, що будь-який ризик уже було оцінено ще під час перших блокувань російських активів у лютому 2022 року, коли росія тільки вторглася в Україну.
Додамо також, що у США ще наприкінці 2022 року ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.