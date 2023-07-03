ЄС розглядає можливість оподаткування прибутку від заморожених активів рф. Кошти спрямують на відбудову України — Finance.ua

ЄС розглядає можливість оподаткування прибутку від заморожених активів рф. Кошти спрямують на відбудову України Сьогодні 09:30 — Фондовий ринок

ЄС розглядає можливість оподаткування прибутку від заморожених активів рф. Кошти спрямують на відбудову України

Лідери Європейського Союзу підтримують плани, що передбачають запровадження податку на прибуток, отриманий від активів російського центрального банку у розмірі понад €200 млрд.

Про це пише Bloomberg.

ЄС добиватиметься політичної підтримки «Великої сімки».

Очікується, що активи російського центрального банку, що є замороженими в ЄС, принесуть близько €3 млрд непередбаченого прибутку.

Раніше Bloomberg повідомляв, що більше половини активів перебувають у готівці та депозитах, у той час як «значна сума» залишку знаходиться в цінних паперах, які будуть перетворені на готівку в міру їх погашення протягом наступних двох-трьох років.

Багато фондів знаходяться в Бельгії, в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони заробили майже €750 млн до першого кварталу цього року.

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Перспектива оподаткування та конфіскації непередбаченого прибутку порушує як юридичні, і фінансові питання. Декілька лідерів на саміті наголосили на побоюваннях, вперше висловлених Європейським центральним банком, який попередив, що використання доходів від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро, за словами джерел.

Прихильники плану зазначають, що більшого ризику стабільності було подолано, коли активи центрального банку були заблоковані.

У рамках тих же зусиль ЄС шукатиме підтримки у країн «Великої сімки», навіть незважаючи на те, що переважна більшість активів центрального банку, на які поширюються санкції, є в Європі.

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ЄС і США вже обговорили плани, і адміністрація Джо Байдена була поінформована про прогрес. Обговорення зі США та іншими країнами продовжаться найближчими днями та тижнями.

Офіційний представник Великої Британії заявив, що країна підтримує план щодо податків ЄС та веде переговори із блоком про це.

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