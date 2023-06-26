Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України — Finance.ua

Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України

Німеччина не підтримує план Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені активи російського центрального банку.

Берлін вважає, що ідея використання російських грошей для відновлення України ставить «складні фінансові та юридичні питання». Це створить прецедент для інших, зокрема для Польщі, яка зможе вимагати від Німеччини відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Нафтогаз подав позов до Окружного суду США Округу Колумбія, щоб примусово стягнути $5 млрд компенсації з рф (включно з %) за збитки та втрачене майно компанії у Криму.

Довідка Finance.ua:

за результатами арештів і різних механізмів конфіскації активів росіян та колаборантів в Україні з 24 лютого 2022 року до державного бюджету було спрямовано 28,3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.