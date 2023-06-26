Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України

Казна та Політика
27
Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України
Німеччина проти передачі активів центробанку рф на відновлення України
Німеччина не підтримує план Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені активи російського центрального банку.
Про це пише Financial Times.
Берлін вважає, що ідея використання російських грошей для відновлення України ставить «складні фінансові та юридичні питання». Це створить прецедент для інших, зокрема для Польщі, яка зможе вимагати від Німеччини відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Нагадаємо, Нафтогаз подав позов до Окружного суду США Округу Колумбія, щоб примусово стягнути $5 млрд компенсації з рф (включно з %) за збитки та втрачене майно компанії у Криму.

Довідка Finance.ua:

  • за результатами арештів і різних механізмів конфіскації активів росіян та колаборантів в Україні з 24 лютого 2022 року до державного бюджету було спрямовано 28,3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.