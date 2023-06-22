Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф — Finance.ua

Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф

В українському уряді готують механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд заморожених на Заході активів рф.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

За його словами, конфіскація російських активів має стати основним джерелом отримання коштів на відновлення України.

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«росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів», — заявив Шмигаль.

Він нагадав, що Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.

«Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму», — сказав прем'єр.

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Другим джерелом відбудови, за його словами, будуть кошти українського бюджету, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні. Третє джерело — це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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