Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф — Finance.ua
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Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф

Казна та Політика
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Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф
Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів рф
В українському уряді готують механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд заморожених на Заході активів рф.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.
За його словами, конфіскація російських активів має стати основним джерелом отримання коштів на відновлення України.
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«росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів», — заявив Шмигаль.
Він нагадав, що Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.
«Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму», — сказав прем'єр.
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Другим джерелом відбудови, за його словами, будуть кошти українського бюджету, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні. Третє джерело — це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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