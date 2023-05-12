Україна сподівається у 2023 році розпочати продаж конфіскованих російських активів на приватизаційних аукціонах — Finance.ua
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Україна сподівається у 2023 році розпочати продаж конфіскованих російських активів на приватизаційних аукціонах

Казна та Політика
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Україна сподівається у 2023 році розпочати продаж конфіскованих російських активів на приватизаційних аукціонах
Україна сподівається у 2023 році розпочати продаж конфіскованих російських активів на приватизаційних аукціонах
Уряд вже передав Фонду держмайна 102 активи, переважно нерухомість та автомобілі. Зараз йде підготовка до їх приватизації, а також робота над відновленням діяльності, сплатою податків і заробітної плати.
Про це заявив голова ФДМУ Рустем Умєров в інтерв'ю Reuters.
«російський бізнес у деяких галузях був значним гравцем на ринку», — сказав він. «Наша мета — це все передати у державну власність, підготувати і продати. Ми хочемо, щоб ці підприємства працювали на Україну, на українських громадян», — пояснив Рустем Умєров.

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Один із найбільш значимих активів — Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Це підприємство виробляє сировину для виготовлення титану та раніше належало російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації «ВСМПО-Авісма» Михайлу Шелкову.
У лютому уряд передав цей актив в управління ФДМУ з метою його подальшої приватизації. На комбінаті, на якому працює 284 людини, частково відновлено виробництво. Фонд сподівається продати його цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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