Украина в этом году не выполнит все рекомендации для вступления в ЕС — правительство Сегодня 21:10 — Казна и Политика

Украина в этом году не выполнит все рекомендации для вступления в ЕС — правительство

Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии по реформированию государства, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала во время конференции «Как выглядит путь Украины в ЕС?»

В ответ на вопрос о том, какой позиции следует ожидать от Европейской комиссии в октябре, когда будет представлен отчет о выполнении Украиной рекомендаций для начала переговоров по членству Украины в Европейском Союзе, Стефанишина отметила, что речь идет об изменениях, на внедрение которых нужны годы.

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«Мы неоднократно говорили о своем политическом календаре, предусматривающем нашу амбицию открыть переговорный процесс уже в декабре этого года… Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что мы выполнили все 7 рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве, связанных с правами человека, процессом деолигархизации… Это изменения, которые будут внедряться годами, но точно до октября мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов, и будем надеяться, что откроем двери для политического решения», — сказала вице-премьер и добавила, что под политическим решением следует понимать начало переговоров о вступлении в блок.

Стефанишина подчеркнула, что правительство «расценивает декабрь 2023 года как последнюю возможность для принятия последнего политического решения относительно движения Украины в ЕС».

По ее словам, Украине «чуть труднее, чем другим странам, которые шли по пути присоединения к ЕС, не из-за войны, а из-за того, что мы движемся в ЕС, реформируя сам Европейский Союз».

Вице-премьер также отметила, что Украина постоянно находится в переговорном процессе с ЕС, чтобы перечень из семи рекомендаций не увеличивался, потому что в вопросе борьбы с коррупцией возникает потребность в дополнительных мерах.

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Стефанишина в сентябре намерена посетить Брюссель и провести окончательные переговоры.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сказал, что пока никто не может сказать о какой-то твердой дате относительно окончательного обретения Украиной членства в ЕС.

«Когда начнутся переговоры, дорожная карта будет очень четкая: законодательство и нормы ЕС должны быть воплощены, и потом вы будете готовы (к вступлению. — Ред.). Украина уже побила много европейских рекордов, когда речь идет о скорости интеграции в ЕС. И я уверен, что вы сможете побить больше рекордов», — подчеркнул Маасикас.

Справка Finance.ua:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе;

в то же время, Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления. В частности, среди этих рекомендаций — ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, одобрение и воплощение закона о национальных меньшинствах и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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