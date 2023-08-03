До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС — Finance.ua

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До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС

Казна и Политика
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До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС
До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС
Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 года принять все законы, необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции послов Украины.
«От имени парламента хочу вам сообщить, что мы задались целью — до 1 сентября этого года принять все необходимые законодательные акты, которые позволят продолжить дальнейшие переговоры с европейскими институтами, чтобы в октябре в письменной оценке Еврокомиссии получить отметку „выполнено“ напротив всех задач, поставленных перед нами», — сообщил Стефанчук.
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Он подчеркнул, что президент Украины, парламент, правительство, включая Министерство иностранных дел, активно работают над тем, чтобы решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС было принято в конце 2023 года.
По его словам, народные депутаты должны выполнить еще ряд задач, в частности, принять закон о возобновлении электронного декларирования, поддержать изменения в законодательный акт «О национальных меньшинствах Украины» и другие.

Справка Finance.ua

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по поводу немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
  • завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
  • продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
  • продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
  • бороться с влиянием олигархов;
  • привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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