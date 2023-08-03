До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС — Finance.ua

До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС Сегодня 21:34 — Казна и Политика

До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС

Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 года принять все законы, необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции послов Украины.

«От имени парламента хочу вам сообщить, что мы задались целью — до 1 сентября этого года принять все необходимые законодательные акты, которые позволят продолжить дальнейшие переговоры с европейскими институтами, чтобы в октябре в письменной оценке Еврокомиссии получить отметку „выполнено“ напротив всех задач, поставленных перед нами», — сообщил Стефанчук.

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Он подчеркнул, что президент Украины, парламент, правительство, включая Министерство иностранных дел, активно работают над тем, чтобы решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС было принято в конце 2023 года.

По его словам, народные депутаты должны выполнить еще ряд задач, в частности, принять закон о возобновлении электронного декларирования, поддержать изменения в законодательный акт «О национальных меньшинствах Украины» и другие.

Справка Finance.ua

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по поводу немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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