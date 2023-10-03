Санкции, оружие, финансы, вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал, какой поддержки Украина ожидает от стран Европейского союза — Finance.ua
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Санкции, оружие, финансы, вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал, какой поддержки Украина ожидает от стран Европейского союза

Казна и Политика
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Санкции, оружие, финансы, вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал, какой поддержки Украина ожидает от стран Европейского союза
Санкции, оружие, финансы, вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал, какой поддержки Украина ожидает от стран Европейского союза
В ходе выездного заседания министров иностранных дел стран ЕС 2 октября украинская сторона рассказала о направлениях поддержки, которую Киев ожидает получить от своих партнеров.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Впервые в Киеве прошло выездное заседание министров иностранных дел государств-членов ЕС. Это важный сигнал того, что будущее Украины — в Европейском Союзе», — написал Шмыгаль в Telegram.
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По его словам, во время встречи с министрами он наметил фундаментальные направления поддержки для Украины:
1). Речь шла о санкциях. «Ожидаем, что 12 пакет перекроет лазейки для агрессора», — отметил Шмыгаль. Санкционный пакет также должен содержать ограничения против «росатома» и алмазной отрасли россии.
2). Оружие. Как отметил премьер, взаимодействие украинского ОПК с оборонными предприятиями стран ЕС чрезвычайно важно. «Украинский ВПК должен развиваться в дальнейшем», — добавил Шмыгаль.
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3). Финансы. Среди приоритетов Украины — прямая бюджетная поддержка и средства на восстановление.
4). Путь Украины в ЕС. «Ожидаем, что переговоры начнутся в этом году. Мы хотим двигаться как можно быстрее, в частности, в части экономической интеграции», — отметил Шмыгаль.
5). Формула гарантий мира и безопасности. Премьер отметил, что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «формула мира является единственной основой для международных усилий по прекращению войны, важны».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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