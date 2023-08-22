Украина в этом году планирует перейти к переговорам о вступлении в ЕС, — Кулеба Сегодня 10:13

Украина в этом году планирует перейти к переговорам о вступлении в ЕС, — Кулеба

Украинские власти стараются выполнить задачи, определенные Еврокомиссией, и начать переговоры по членству в Евросоюзе до конца этого года, — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что Евросоюз — «либеральная империя», которая должна увеличивать свою мощь для успешной конкуренции на глобальной арене.

По словам Кулебы, сейчас Европе нужны «новые силы и мышцы», а «усталость от расширения» должна уступить здоровым глобальным амбициям.

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«С февраля 2022 года ЕС в целом и отдельные государства-члены продемонстрировали уже многократно, что имеют такие амбиции. В частности, когда предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас украинцы одновременно воюют и олицетворяют внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — отметил министр.

Глава МИД также отметил, что сильный Евросоюз не входит в планы диктатора рф, путин хочет, чтобы блок был в хаосе, конфликтах и ​​парализован нерешительностью.

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