У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году — Finance.ua

У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году Сегодня 18:13

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться в первом полугодии 2024 года.

Об этом сообщает заместитель главы офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.

«Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС», — написал он.

По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого «институционального сердца» Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году.

Однако, по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

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