У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году — Finance.ua
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У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

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Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться в первом полугодии 2024 года.
Об этом сообщает заместитель главы офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.
«Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС», — написал он.
По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого «институционального сердца» Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.
По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.
Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году.
Однако, по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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