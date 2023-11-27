НАТО согласует рекомендации реформ, необходимых Украине для вступления — Finance.ua

НАТО согласует рекомендации реформ, необходимых Украине для вступления Сегодня 16:45 — Казна и Политика

НАТО согласует рекомендации реформ, необходимых Украине для вступления

Союзники в Североатлантическом альянсе согласуют рекомендации по реформам, которые следует провести Украине для готовности к членству в НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Столтенберг отметил, что союзники соглашаются с тем, что в будущем Украина станет членом НАТО, и напомнил о помощи, которую страны-члены оказывают Украине на фоне полномасштабной войны.

«На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам Украины, в то время как мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству», — заявил генсек НАТО.

Напомним, перед этим обновленный план реформ для предстоящего вступления Украины в Альянс обсуждали на Совете Украина-НАТО в октябре.

Министр обороны США Ллойд Остин после октябрьского заседания Контактной группы по обороне Украины анонсировал создание нескольких «коалиций способностей» для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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