США согласны с предлагаемой формулой о будущем членстве Украины в НАТО — Байден — Finance.ua
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США согласны с предлагаемой формулой о будущем членстве Украины в НАТО — Байден

Казна и Политика
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США согласны с предлагаемой формулой о будущем членстве Украины в НАТО — Байден
США согласны с предлагаемой формулой о будущем членстве Украины в НАТО — Байден
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на Вильнюсском саммите отметил работу Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и заявил, что Вашингтон согласен с его видением будущего Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что объединение НАТО продолжится.
«Я считаю, что в этот критический момент для Украины и НАТО в целом очень важно, что вы продолжаете быть здесь. Вам уже доверяют, никто так не знает ситуации, с которой мы сталкиваемся, как вы… Мы согласны с формулировкой, которую вы предложили по поводу будущего членства Украины в НАТО. Мы стремимся продолжать объединение НАТО», — заявил Байден.
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Он добавил: «Как я уже неоднократно говорил, президент (россии владимир. — Ред.) путин считает, что путь к успеху — это разбить НАТО. Ему это не удастся».
Со своей стороны, Столтенберг поблагодарил американского президента за сильное руководство. Генсек подчеркнул, что этот саммит является «историческим», поскольку благодаря достигнутому соглашению с Турцией вскоре Швеция станет полноправным членом НАТО. Это сделает Альянс «еще более способным защищать всех союзников», добавил он.
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«На встрече мы дадим Украине четкое сообщение о том, что мы поддерживаем ее столько, сколько это потребуется, а также, что мы едины в общем положительном сообщении о пути членства Украины», — отметил Столтенберг.
Среди других важных вопросов, которые согласуют на саммите, продолжил Генсек, будет увеличение инвестиций в оборону, где 2% ВВП «будет минимумом». В этом вопросе, проинформировал Генсек, европейские страны и Канада «активизируются», и в этом году добавили 8,3% в оборонный бюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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