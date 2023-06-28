Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО — Finance.ua

Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО
Главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия — единственная в мире, у которой есть боевой опыт в сдерживании россиян.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.
По словам министра, кроме того, Вооруженные силы Украины первыми в мире начали бить россиян западным оружием.
«Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?» — отметил Резников.
Вступление Украины в НАТО
Саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Литвы 11−12 июля. Украина со своей стороны осознает то, что сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу только после завершения боевых действий.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой. В то же время, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ожидания Киева от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.
Следует отметить, что наша страна хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не будут альтернативой членству.
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