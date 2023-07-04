Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год — Finance.ua

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год Сегодня 13:12

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год

Члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год до 1 октября 2024 года. Это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО

«Я горжусь решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря», — сказал Столтенберг.

По его словам, «трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо».

Как отмечается в сообщении, союзники поблагодарили генерального секретаря за его руководство и преданность делу, которые сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед беспрецедентными вызовами безопасности.

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