Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год — Finance.ua
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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год

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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год
Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год
Члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год до 1 октября 2024 года. Это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
«Я горжусь решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря», — сказал Столтенберг.
По его словам, «трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо».
Как отмечается в сообщении, союзники поблагодарили генерального секретаря за его руководство и преданность делу, которые сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед беспрецедентными вызовами безопасности.
По материалам:
РБК-Україна
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