В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины — Finance.ua

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В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины

Казна и Политика
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В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины
В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины
США будут «ответственны за поражение Украины», в случае если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование для пострадавшей от войны страны.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.
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Финансирование «крайне важно», поскольку это условие для того, чтобы в Украину поступала поддержка Международного валютного фонда, пояснила американская чиновница.
«Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они отдают себе отчет в том, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно», — объяснила глава американского минфина.
По ее словам, помощь США Украине имеет важное значение для американских союзников в Европе, которые оказывают поддержку для помощи Киеву победить российскую агрессию.
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«Украине просто не хватает денег. Они тратят больше, чем получают в виде налоговых поступлений, на оплату зарплат военным и нужды обороны. Если бы не деньги, которые мы присылаем на помощь, у них бы не было ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования», — подытожила Йеллен.
Отметим, что в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 миллиардов долларов. В пакете было предусмотрено финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.

Справка Finance.ua:

  • в Администрации американского президента Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года и что это может способствовать победам россии;
  • советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Конгресс не одобрит финансирование, поставки оружия Киеву могут прекратиться;
  • бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, по его мнению, помощь Украине будет связана с реформой иммиграционной политики, чтобы удовлетворить требования республиканцев и разрешить ей пройти через обе палаты;
  • посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такие реформы, как борьба с коррупцией, судопроизводство и корпоративное управление — укрепят доверие партнеров и союзников и их желание продолжать помогать и инвестировать в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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