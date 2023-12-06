В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины — Finance.ua

В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В минфине США объяснили опасность задержки финансирования для Украины

США будут «ответственны за поражение Украины», в случае если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование для пострадавшей от войны страны.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

Финансирование «крайне важно», поскольку это условие для того, чтобы в Украину поступала поддержка Международного валютного фонда, пояснила американская чиновница.

«Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они отдают себе отчет в том, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно», — объяснила глава американского минфина.

По ее словам, помощь США Украине имеет важное значение для американских союзников в Европе, которые оказывают поддержку для помощи Киеву победить российскую агрессию.

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«Украине просто не хватает денег. Они тратят больше, чем получают в виде налоговых поступлений, на оплату зарплат военным и нужды обороны. Если бы не деньги, которые мы присылаем на помощь, у них бы не было ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования», — подытожила Йеллен.

Отметим, что в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 миллиардов долларов. В пакете было предусмотрено финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.

Справка Finance.ua:

в Администрации американского президента Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года и что это может способствовать победам россии;

советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Конгресс не одобрит финансирование, поставки оружия Киеву могут прекратиться;



бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, по его мнению, помощь Украине будет связана с реформой иммиграционной политики, чтобы удовлетворить требования республиканцев и разрешить ей пройти через обе палаты;

посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такие реформы, как борьба с коррупцией, судопроизводство и корпоративное управление — укрепят доверие партнеров и союзников и их желание продолжать помогать и инвестировать в Украину.

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