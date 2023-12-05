У США назвали умову, за якої Конгрес схвалить допомогу Україні — Finance.ua
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У США назвали умову, за якої Конгрес схвалить допомогу Україні

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У США назвали умову, за якої Конгрес схвалить допомогу Україні
У США назвали умову, за якої Конгрес схвалить допомогу Україні
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що, на його думку, допомога Україні буде пов’язана з реформою імміграційної політики, щоб задовольнити вимоги республіканців і дозволити їй пройти через обидві палати.
На питання в програмі The Hill, чи вважає він, що допомога Україні буде пов’язана з «кількома іншими варіантами», Болтон відповів: «Думаю, що всі на стороні республіканців хочуть пов’язати її з якоюсь реформою нашої імміграційної політики…, тож, я думаю, що це станеться».
Болтон повторив свій заклик до Конгресу виділити 61 мільярд доларів на фінансування України, запитане Білим домом, відзначивши при цьому «ажіотаж» з приводу термінового звернення директора Офісу менеджменту і бюджету США Шаланди Янг до Конгресу про допомогу Україні.
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«Я не думаю, що це знадобиться завтра. Я вважаю, що це терміново, і вважаю, що Конгрес повинен це схвалити, — сказав Болтон. — Я думаю, що в заяві директора з бюджету є невелике перебільшення, але з точки зору предметної політики немає сумнівів, що Конгрес повинен вжити заходів з цього приводу. Я сподіваюся, що це станеться, перш ніж вони поїдуть додому на Різдво».
Лідер сенатської більшості Чак Шумер в понеділок увечері оголосив перше процедурне голосування по додатковому пакету Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів для відправки допомоги Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону і для гуманітарних цілей в Секторі Гази.
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Точних термінів прийняття законодавцями додаткового законопроекту не існує, а це означає, що переговори можуть продовжитися в наступному році, пише The Hill.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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