Экономика США растет быстрее, чем ожидалось — Reuters — Finance.ua
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Экономика США растет быстрее, чем ожидалось — Reuters

Мир
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Экономика США растет быстрее, чем ожидалось — Reuters
Экономика США растет быстрее, чем ожидалось — Reuters
Экономика США, которая считается самой крупной в мире, в III квартале продемонстрировала более быстрый рост, чем ожидалось, причем ВВП за этот период увеличился до 5,2% в годовом исчислении.
Такие данные обнародовало агентство Reuters со ссылкой на официальную статистику.
«В третьем квартале экономика США росла быстрее, чем предполагалось изначально, на фоне того, как предприятия построили больше складов и увеличили объемы машинного оборудования», — отмечается в сообщении.
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В то же время, отмечает агентство, с точки зрения доходов экономическая активность в течение года растет медленными темпами.
Валовой внутренний продукт США в прошлом квартале вырос на 5,2% в годовом исчислении. Ранее Бюро экономического анализа прогнозировало, что этот показатель составит 4,9%, а экономисты не давали прогнозов выше 5,0%.
Такая динамика отразила увеличение инвестиций в развитие бизнес-инфраструктуры и медицинских учреждений. Инвестиции в жилищное строительство также выросли благодаря проектам односемейных домов, что помогло покончить с сокращением в этой сфере в течение девяти кварталов. Кроме того, выше, чем ожидалось ранее, были частные инвестиции в товарно-материальные запасы.
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Однако рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, продемонстрировал меньший уровень — 3,6%.
Как сообщалось, за последние два десятилетия экономика Соединенных Штатов охватывала более 20% роста мирового ВВП. По последним данным МВФ, американская экономика — в отличие от других крупных экономик мира — восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии, и продолжает расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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