4 причины, почему Украина не сотворила экономическое чудо и отстает от Польши и Чехии — Фиала — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

4 причины, почему Украина не сотворила экономическое чудо и отстает от Польши и Чехии — Фиала

Казна и Политика
119
Центральноевропейские страны, ставшие членами ЕС еще в 90-х годах, провели очень много экономических реформ, которые до сих пор не осуществила Украина. Главные из них четыре.
Об этом рассказал Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital.
Первой среди них он назвал дерегуляцию, упомянув, что этот вопрос тесно связан с коррупцией.
«Нужна дерегуляционная гильотина, когда все регуляции прекращают и правительство должно в течение нескольких месяцев аргументированно ввести регуляции там, где они действительно нужны», — сказал Фиала.
Он добавил, что соответствующий законопроект уже более года зарегистрирован в Верховной Раде, но парламент еще не готов голосовать за такую ​​радикальную реформу.
Вторая реформа — это либерализация всех тарифов: тепло, газ, электричество, вода.
«Все эти тарифы должны быть рыночные, только тогда потребители будут мотивированы сохранять эту энергию», — сказал Фиала. Он подчеркнул, что украинская экономика слишком энергоемкая, поэтому нет другого способа инвестировать в энергосбережение. Для необеспеченного населения в этом случае предусмотрена монетизация субсидий.
Третья реформа — это приватизация. «Все, что можно — нужно приватизировать, включая сельхозземлю», — рассказал CEO Dragon Capital.
«Плюс — верховенство права, это ключевое. Во всех этих странах есть надежда на справедливый суд», — добавил Фиала.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.