4 причины, почему Украина не сотворила экономическое чудо и отстает от Польши и Чехии — Фиала Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Центральноевропейские страны, ставшие членами ЕС еще в 90-х годах, провели очень много экономических реформ, которые до сих пор не осуществила Украина. Главные из них четыре.

Об этом рассказал Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital.

Первой среди них он назвал дерегуляцию, упомянув, что этот вопрос тесно связан с коррупцией.

«Нужна дерегуляционная гильотина, когда все регуляции прекращают и правительство должно в течение нескольких месяцев аргументированно ввести регуляции там, где они действительно нужны», — сказал Фиала.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже более года зарегистрирован в Верховной Раде, но парламент еще не готов голосовать за такую ​​радикальную реформу.

Вторая реформа — это либерализация всех тарифов: тепло, газ, электричество, вода.

«Все эти тарифы должны быть рыночные, только тогда потребители будут мотивированы сохранять эту энергию», — сказал Фиала. Он подчеркнул, что украинская экономика слишком энергоемкая, поэтому нет другого способа инвестировать в энергосбережение. Для необеспеченного населения в этом случае предусмотрена монетизация субсидий.

Третья реформа — это приватизация. «Все, что можно — нужно приватизировать, включая сельхозземлю», — рассказал CEO Dragon Capital.

«Плюс — верховенство права, это ключевое. Во всех этих странах есть надежда на справедливый суд», — добавил Фиала.

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НВ По материалам:

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