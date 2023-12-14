В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина — Finance.ua
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В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина

Казна и Политика
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В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина
В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина
Сенат США принял законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов, а также $300 млн на помощь Украине.
Голосование прошло в среду, передает Reuters.
«Это (законопроект. — Ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против россии, стойко противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире», — заявил в этой связи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
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Нынешний NDAA охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году.
Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена, отмечает издание.
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В октябре 2023 года Байден подал в Конгресс запрос о, в частности, финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о $106 млрд.
Однако он застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь для Украины.
Республиканцы заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой. После этого Байден заявил, что ради предоставления помощи Украине Байден готов идти на компромисс с республиканцами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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