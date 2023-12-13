Украина и США разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год — Finance.ua

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Украина и США разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год

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Украина и США разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год
Украина и США разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год
Украинское и американское военное командование ищут новую стратегию ведения войны с россией, которую ВСУ смогли бы реализовать в начале следующего года.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Известно, что США настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территорий, оборону и наращивание запасов и сил в течение года. Украина же, по словам источников, хочет перейти в атаку — либо на земле, либо посредством дальних ударов.
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В США считают, что Украине лучше придерживаться стратегии «держать и строить»: сосредоточить внимание на удержании территории и наращивании ее способности производить оружие в 2024 году — такой подход повысит самодостаточность Украины и позволит отразить любое новое российское наступление.
Цель будет заключаться в создании достаточно реальной угрозы, чтобы россия могла рассмотреть возможность участия в «содержательных переговорах» в конце следующего года или в 2025-м.
Украинское военное командование в то же время изучает стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью: они ищут способы вывести россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и поезда для перевозки боеприпасов. План характеризуется как «очень смелый».
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На фоне обсуждений Пентагон решил отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, руководящего поддержкой ВСУ с базы в Германии, чтобы он работал с военным руководством Украины.
Американские чиновники сказали, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.
NYT пишет, что необходимость новой стратегии возникла на фоне неудачи контрнаступления Украины и ослабления поддержки в Конгрессе США. Издание напоминает о разногласиях, возникших между Украиной и США при подготовке контрнаступления: Украина считала важнейшим театром военных действий восток, тогда как Вашингтон считал этот регион стратегически менее важным, чем оккупированное южное побережье.
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Американцы хотели, чтобы ВСУ сосредоточились на юге — чтобы перерезать или поставить под угрозу контроль россиян над сухопутным коридором в Крым. По мнению украинского командования, оборона там была слишком надежная, чтобы ее можно было прорвать.
В результате Украина разделила свои силы между востоком и югом. При этом военное командование заявило, что ожидания США были нереалистичными, особенно с учетом того факта, что у Украины нет авиации.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Слово і Діло
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