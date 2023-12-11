ООН просит денег на гуманитарные нужды в Украине в ожидании усиления войны — Finance.ua

ООН просит денег на гуманитарные нужды в Украине в ожидании усиления войны
Организация объединенных наций обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности на палестинских территориях, в Судане и Украине.
Об этом сообщает Reuters.
В своем Глобальном гуманитарном обзоре на 2024 год Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что почти 300 миллионам людей потребуется гуманитарная помощь в следующем году из-за конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов.
Сюда входят 74,1 миллиона человек в Восточной и Южной Африке, значительная часть которых пострадала от кризиса в Судане, заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.
Гуманитарная система сталкивается с серьезным кризисом финансирования: в прошлом году было профинансировано чуть более одной трети из 57 млрд долларов, необходимых для оказания помощи, сообщил УКГВ в своей ежегодной оценке глобальных гуманитарных потребностей.
Гриффитс назвал это «самым большим дефицитом финансирования за последние годы». Он сказал, что было трудно снизить призыв к 2024 году и обеспечить, чтобы агентства по оказанию помощи были «реалистичными, целеустремленными и трезвыми» при оценке потребностей.
По его совам, Ближний Восток в целом, а также Газа и Западный Берег, вероятно, станут зоной наибольшей потребности.
«Но Украина переживает отчаянные времена и войну, которая возобновится в полную силу в следующем году. Это потребует много внимания», — сказал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью