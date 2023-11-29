Ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года — Finance.ua

Ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года

Кабинет Министров Украины оставил до 1 апреля 2024 года возможность ввоза гумпомощи по обычным бумажным декларациям — в качестве альтернативы использованию электронных деклараций и Автоматизированной системы. Ранее Минсоцполитики разработало Порядок, который с 1 декабря 2023 года переводил регистрацию, ввоз и учет гумпомощи в цифровой режим.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Отмечается, что представители ЕБА привлекались к заседаниям рабочей группы при Минсоцполитики по усовершенствованию механизмов ввоза и учета гуманитарной помощи.

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«Волонтеры, бизнес и государственные контролирующие органы должны совместно согласовать механизмы отчетности и требования относительно информации, подлежащей внесению получателями в Автоматизированную систему. Также требуется больше времени для адаптации действующего законодательства к новому порядку ввоза гумпомощи», — подчеркнули в ЕБА.

Там поблагодарили правительство за учет замечаний бизнеса и проработку комментариев заинтересованного сообщества относительно несовершенств нового порядка ввоза гумпомощи.

В частности, речь идет об актуализации связанных норм закона об определении товаров, которые могут быть признаны гуманитарной помощью, согласовании позиций по правовому регулированию ввоза транспортных средств как гуманитарной помощи и т. п.

«Обращаем внимание, что обязанность вести отчетность о распределении и использовании гуманитарной помощи сохраняется. Так, в случае ввоза гумпомощи по бумажной декларации нужно до 31 марта 2024 года загрузить в Автоматизированную систему копию бумажного отчета», — добавили в ЕБА.

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