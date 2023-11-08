Рада упростила процедуру ввоза гуманитарной помощи, в частности, автомобилей и медикаментов — Finance.ua

Рада упростила процедуру ввоза гуманитарной помощи, в частности, автомобилей и медикаментов Сегодня 20:42 — Казна и Политика

Рада упростила процедуру ввоза гуманитарной помощи, в частности, автомобилей и медикаментов

Верховная Рада упростила порядок ввоза в Украину, учета и распределения гуманитарной помощи.

Это предусматривает законопроект № 9111 (о внесении изменений в законы «О гуманитарной помощи» и «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»), проголосованный в целом на пленарном заседании 8 ноября.

Парламент закрепил полномочия Кабинета Министров признавать товары гуманитарной помощью в упрощенном порядке, в частности — по декларативному принципу.

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Согласно законопроекту, медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признаваться гумпомощью по декларативному принципу без требования принятия специального решения уполномоченными государственными органами, независимо от срока годности груза.

Закон также урегулировал вопросы правового статуса транспортных средств, признаваемых гуманитарной помощью. Теперь такие транспортные средства, поступающие в Украину во время войны, будут освобождены от налогообложения.

Это касается и автомобилей, предназначенных для перевозки более восьми человек и лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передаются учреждениям социальной защиты населения, здравоохранения, общественным организациям лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, Обществу Красного Креста Украины, а также учреждениям, входящим в систему «Инваспорт».

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Предполагается расширение перечня получателей и приобретателей гуманитарной помощи в условиях военного положения.

Кроме того, законопроект содержит положения об усовершенствовании порядка выделения гуманитарной помощи иностранным государствам.

Согласно предложенному порядку, решение о предоставлении гумпомощи принимает президент Украины.

Гуманитарная помощь может предоставляться в натуральной или денежной форме посредством предоставления услуг или выполнения работ, в частности, привлечения сил гражданской защиты или службы медицины катастроф.

При этом таможенное оформление и пропуск товаров как гуманитарной помощи другим государствам предлагается осуществлять путем подачи таможенной декларации по форме единого административного документа без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

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Економічна Правда По материалам:

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