Шмыгаль: Почти 40 стран и организаций-партнеров согласовали выделение около $250 млн на гуманитарное разминирование — Finance.ua

Шмыгаль: Почти 40 стран и организаций-партнеров согласовали выделение около $250 млн на гуманитарное разминирование Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что около 40 стран и организаций-партнеров согласовали выделение около $250 млн, в том числе на спецтехнику для гуманитарного разминирования.

«Потенциально заминированными в Украине на сегодняшний день остаются около 174 тысяч кв. км. Это огромная территория, разминирование которой может длиться десятилетия. Наша цель — сделать это в ближайшие годы», — написал Шмыгаль в телеграм-канале в среду.

Премьер рассказал, что Украина предлагает партнерам, которые придут в это направление. Это готовность тестировать самые современные технологии по разминированию, особенно технологии дистанционного обследования территорий; готовность производить и наращивать производства, а также локализовать производства иностранных предприятий; создавать конкурентный рынок разминирования с понятной системой сертификации для операторов противоминной деятельности; проводить компенсации для предприятий, которые будут покупать через аукционы Prozorro услуги по разминированию; привлекать специалистов для обучения, поскольку на сегодняшний день Украина имеет около 3 тыс. саперов при потребности в более 10 тыс.

«На сегодняшний день почти 40 стран и организаций-партнеров согласовали выделение около $250 млн, в том числе на спецтехнику для гуманитарного разминирования. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам в очистке Украины от российского минного мусора», — подытожил он.

Как сообщалось, 15 сентября Шмыгаль заявил, что власти рассчитывают завершить разминирование аграрных земель через три года после освобождения, и через 5−7 лет разминировать всю территорию Украины. Также премьер сообщил, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через систему Prozorro.

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