Гостаможслужба предупредила о новом порядке ввоза гуманитарной помощи — Finance.ua

Гостаможслужба предупредила о новом порядке ввоза гуманитарной помощи
С 1 декабря таможенное оформление гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться по новому порядку.
Об этом предупреждает Государственная таможенная служба.
Новый порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 953 от 5 сентября 2023 года, вступит в силу с 1 декабря.
Соответственно утратит силу постановление правительства № 174 от 1 марта 2022 года. В частности, отменяется предусмотренное данным документом требование о предоставлении гарантийных писем конечных пользователей товаров гуманитарной помощи.
Новый порядок предусматривает, что таможенное оформление гуманитарной помощи будет осуществляться:
- в пунктах пропуска через государственную границу Украины,
- без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности,
- путем подачи декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,
- способом, определенным новым порядком.
Таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования в качестве гуманитарной помощи будет осуществляться при наличии:
- декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,
- разрешительного документа Государственной службы экспортного контроля Украины, если его необходимость предусмотрена постановлениями Кабмина от 20 ноября 2003 № 1807 и от 28 января 2004 № 86.
Исключение будут представлять товары, перечисленные в постановлении № 1378 от 9 декабря 2022 года. На импорт этих товаров не распространяется действие закона «О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования» в период военного положения.
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