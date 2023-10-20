В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями — Finance.ua

В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями Сегодня 17:20 — Криминал

В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями

Государственная таможенная служба Украины раскрыла более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первые девять месяцев 2023 года было проверено более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей. В то же время выявлено более 3 тысяч случаев, когда получение помощи воинскими частями не было подтверждено.

Читайте также Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки

Для привлечения виновных к ответственности было направлено 387 сообщений о противоправных действиях, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил. В большинстве случаев предметом правонарушений являлись товары гуманитарной помощи.

Напомним, 5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения». Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.