В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями — Finance.ua

В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями
Государственная таможенная служба Украины раскрыла более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В первые девять месяцев 2023 года было проверено более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей. В то же время выявлено более 3 тысяч случаев, когда получение помощи воинскими частями не было подтверждено.
Для привлечения виновных к ответственности было направлено 387 сообщений о противоправных действиях, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил. В большинстве случаев предметом правонарушений являлись товары гуманитарной помощи.
Напомним, 5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения». Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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