Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки — Finance.ua

Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки
Ввоз гуманитарной помощи в Украину продолжается. В ее числе — транспортные средства.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, за семь месяцев на таможенную территорию Украины ввезено в виде гуманитарной помощи 101,8 тысячи транспортных средств. Об этом пишет 24 канал.
Как утверждают эксперты Авто24, речь идет не только о пикапах и внедорожниках, массово закупаемых благотворительными организациями и волонтерами за рубежом, но и о колесной и гусеничной спецтехнике различного назначения. Прежде всего это кареты скорой помощи и ввозимые крупными партиями школьные автобусы.
Поскольку речь идет о «транспортных средствах», а не конкретно об автомобилях, в группу гуманитарной помощи также входит техника двойного назначения разных размерных групп и чисто военные машины, начиная от легких бронетранспортеров.
В общей сложности, по словам Железняка, на территорию Украины в виде гуманитарной помощи за семь месяцев завезено 1,4 млн тонн грузов.
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