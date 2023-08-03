Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки — Finance.ua

Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

Сколько транспортных средств ввезено в Украину в виде гуманитарки

Ввоз гуманитарной помощи в Украину продолжается. В ее числе — транспортные средства.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, за семь месяцев на таможенную территорию Украины ввезено в виде гуманитарной помощи 101,8 тысячи транспортных средств. Об этом пишет 24 канал

Как утверждают эксперты Авто24, речь идет не только о пикапах и внедорожниках, массово закупаемых благотворительными организациями и волонтерами за рубежом, но и о колесной и гусеничной спецтехнике различного назначения. Прежде всего это кареты скорой помощи и ввозимые крупными партиями школьные автобусы.

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Поскольку речь идет о «транспортных средствах», а не конкретно об автомобилях, в группу гуманитарной помощи также входит техника двойного назначения разных размерных групп и чисто военные машины, начиная от легких бронетранспортеров.

В общей сложности, по словам Железняка, на территорию Украины в виде гуманитарной помощи за семь месяцев завезено 1,4 млн тонн грузов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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