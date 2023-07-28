С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн — Finance.ua

С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн Сегодня 18:37 — Криптовалюта

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила $225 млн. в виде криптодонатов. Об этом сообщили специалисты Crystal Blockchain в новом отчете, предоставленном Incrypted.

Согласно отчету, в июне 2022 года, через три месяца после начала войны, общая сумма пожертвований составляла $135 млн.

Как следует из графика, за прошедшие месяцы количество криптодонатов постепенно сокращается. Больше всего пожертвований поступило в марте 2022 года, меньше всего — в июле 2023 года.

В то же время гуманитарные инициативы за период с февраля 2022 года по июль 2023 года собрали больше донатов, чем военные — $134 млн против $91 млн.

По популярности на первом месте стоит USDT ($83 млн), на втором — этериум ($79 млн), на третьем — биткоин ($41 млн).

Также аналитики Crystal Blockchain привели статистику по криптовалютным донатам в поддержку страны-агрессора. На поддержку военных действий рф против Украины удалось собрать около $2 млн, подсчитали эксперты.

Напомним, в августе 2022 года глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что Украина потратила $54 млн от криптодонатов на закупку вооружения.

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incrypted По материалам:

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