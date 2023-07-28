С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн — Finance.ua
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С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн

Криптовалюта
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С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила $225 млн. в виде криптодонатов. Об этом сообщили специалисты Crystal Blockchain в новом отчете, предоставленном Incrypted.
Согласно отчету, в июне 2022 года, через три месяца после начала войны, общая сумма пожертвований составляла $135 млн.
С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн
Как следует из графика, за прошедшие месяцы количество криптодонатов постепенно сокращается. Больше всего пожертвований поступило в марте 2022 года, меньше всего — в июле 2023 года.
В то же время гуманитарные инициативы за период с февраля 2022 года по июль 2023 года собрали больше донатов, чем военные — $134 млн против $91 млн.
С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн
По популярности на первом месте стоит USDT ($83 млн), на втором — этериум ($79 млн), на третьем — биткоин ($41 млн).
С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн
Также аналитики Crystal Blockchain привели статистику по криптовалютным донатам в поддержку страны-агрессора. На поддержку военных действий рф против Украины удалось собрать около $2 млн, подсчитали эксперты.
С начала войны Украина собрала криптодонатов на $225 млн
Напомним, в августе 2022 года глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что Украина потратила $54 млн от криптодонатов на закупку вооружения.
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По материалам:
incrypted
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