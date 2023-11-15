ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине — Finance.ua
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ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Казна и Политика
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ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине
ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Европейская комиссия объявила о выделении Украине 110 млн евро гуманитарной помощи на фоне продолжающейся войны россии и наступлений холодов.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«В условиях продолжающейся войны россии против Украины гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Наступление зимы создает дополнительные проблемы для и без того уязвимых слоев населения, пострадавших от войны. В этой связи Комиссия выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что 100 млн евро пойдут на гуманитарные проекты в Украине, а 10 млн евро — на поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.
Эти деньги, как сообщается, помогут гуманитарным партнерам ЕС предоставить такие необходимые услуги, как денежная помощь, продовольствие, вода, жилье, медицинское обслуживание, психосоциальная поддержка и защита.
Также на фоне атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины ЕС выделяет еще 84 электрогенератора из стратегических резервов. Отмечается, что всего через механизм гражданской обороны ЕС в Украину было направлено более 5000 электрогенераторов.

Справка Finance.ua:

  • с февраля 2022 года Европейская комиссия выделила 843 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине;
  • через механизм гражданской обороны ЕС в Украину было доставлено 97 000 тонн помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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