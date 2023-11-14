В Украине расширили перечень юридических лиц — получателей гуманитарной помощи Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В Украине расширили перечень юридических лиц — получателей гуманитарной помощи, Фото: bukinfo.com.ua

Иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине, добавлены в список получателей гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики

«Принятый Верховной Радой законопроект № 9111 расширяет перечень получателей-юридических лиц. К ним добавляются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине», — говорится в сообщении.

Также получателями могут быть некоммерческие государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, предоставители социальных услуг.

Вместе с тем, как отмечают в Минсоцполитики, долгое время был не урегулирован механизм, когда благотворительный фонд закупает за границей товары (например, турникеты или дроны) и завозит их в Украину как гуманитарную помощь.

Но гуманитарная помощь — это товары, полученные безвозмездно, а не закупленные. Это создавало правовые опасности для получателей. Ведь товары, которые они декларировали и завозили как гуманитарную помощь, по сути, такими не были. В таком механизме отсутствовал иностранный донор, который и должен был бы предоставлять помощь.

Законопроект № 9111 регулирует и данную ситуацию. Теперь благотворительные фонды могут выступать донором гуманитарки, которую завозят в Украину.

Инфографика: Минсоцполитики

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Укрінформ По материалам:

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