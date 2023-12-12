Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине — Finance.ua
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Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине

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Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине
Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине, Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США и рассказал об идее создания оборонного хаба в Европе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По словам Зеленского, такой хаб должен размещаться на территории Украины, поскольку у нашей страны сегодня много практического опыта, приобретенного в результате войны.
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Он также отметил, что для реализации этой идеи наше государство готово очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также делать заказы.
Глава государства подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка таких мощных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.
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Он рассказал, что Украина также хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.
Напомним, украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн.
По данным Министерства финансов, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 триллиона гривен за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Українська правда
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