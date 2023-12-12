Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине — Finance.ua

Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине Сегодня 10:30

Зеленский в США поделился идеей создать европейский оборонный хаб в Украине, Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США и рассказал об идее создания оборонного хаба в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По словам Зеленского, такой хаб должен размещаться на территории Украины, поскольку у нашей страны сегодня много практического опыта, приобретенного в результате войны.

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Он также отметил, что для реализации этой идеи наше государство готово очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также делать заказы.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка таких мощных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Он рассказал, что Украина также хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.

Напомним, украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн.

По данным Министерства финансов, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 триллиона гривен за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Українська правда По материалам:

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