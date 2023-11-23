В Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию — Finance.ua

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В Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию

Казна и Политика
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В Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию
В Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию
Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в армию.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может меняться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.
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Ранее для того, чтобы оружие или техника попали в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее исключена одна из самых долгих бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с разными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.
Обновленный fast track поставки оружия предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будут проходить непосредственно на поле боя. В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется.
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Еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников («микро» и «мини») гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач. Теперь госзаказчик может закупать такие БПЛА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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