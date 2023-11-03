Отечественная техника будет попадать на фронт быстрее: Минобороны сократило количество испытаний — Finance.ua
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Отечественная техника будет попадать на фронт быстрее: Минобороны сократило количество испытаний

Казна и Политика
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Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
На период военного положения Министерство обороны Украины значительно сократило сроки поставки на фронт военной техники и производимого в стране оружия. Был сокращен производственный цикл и упрощены процедуры испытаний.
Об этом сообщают в Минобороны.
Отмечается, что такое нововведение облегчает задачи для производителей оружия, которые могут самостоятельно определять технические параметры поставляемой ими заказчику продукции и военные согласовывают только перечень этих параметров. Ранее это было ответственностью военных, которые определяли значительный перечень технических характеристик.
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Как рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, были отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности. Также сократили количество проверок на разных этапах производства, оставив лишь самые необходимые, что значительно упрощает механизмы поставок военным оружием и техники.
Согласно сообщению, данные изменения также позволяют военным быстрее получать новые образцы вооружения и техники. К примеру, ранее для обеспечения гарантийного срока хранения (который составляет 10 лет) необходимо было проводить ускоренные климатические испытания в течение 6−12 месяцев. Теперь это требование отменено.
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Отмечается, что теперь Вооруженные Силы и Министерство обороны потребуют подтверждения только трех важных факторов: эффективности, безопасности и надежности нового образца техники.
Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в Вооруженные силы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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