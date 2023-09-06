Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия — Finance.ua

Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия.

Он сказал об этом в эфире LRT Forumas

«Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей… Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена ​​помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства», — заявил Науседа.

Читайте также Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за 20 лет — министр финансов

Но, например, задержка поставок американских истребителей F-16, по словам литовского лидера, с этим фактом не связана.

Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, международные партнеры понимают, что очищение власти в Украине от коррупции не может произойти мгновенно.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил , что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.