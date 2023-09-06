Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия — Finance.ua
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Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия

Казна и Политика
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Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия
Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия.
Он сказал об этом в эфире LRT Forumas.
«Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей… Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена ​​помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства», — заявил Науседа.
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Но, например, задержка поставок американских истребителей F-16, по словам литовского лидера, с этим фактом не связана.
Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, международные партнеры понимают, что очищение власти в Украине от коррупции не может произойти мгновенно.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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