Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за 20 лет — министр финансов Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия. Тем не менее, ее нужно рассматривать в нескольких плоскостях.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода

«Коррупцию в Украине нужно рассматривать в нескольких плоскостях. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я налоговик со стажем. За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый маленький, который есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но, в принципе, в целом по системе», — сказал он.

Общество сейчас уделяет гораздо больше внимания коррупционным проявлениям, и действовавшие еще десять лет назад старые схемы больше невозможны, добавил он.

«Очень тяжело делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых у нас становятся олигархами».

«Партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так вот: мы сказали, что у нас нет коррупции — ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ, других дают свой эффект. С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это тоже понимают», — заверил Марченко.

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