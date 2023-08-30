У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради — Finance.ua
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У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради

Казна та Політика
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У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді, хоча кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що подасть в парламент свій законопроєкт про корупцію-держзраду.
Про це повідомляють нардеп Дмитро Разумков у Facebook та нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
«Команда „Розумної політики“ зареєструвала законопроект № 9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111−3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна», — повідомив Разумков.
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Він заявив, що справами будуть займатися НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд, а не СБУ.
За його словами, через СБУ чинна влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і прикривати власні корупційні справи.
Нардеп заявив, що у законопроєкті передбачено, що до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки. Зокрема, нардепа, прем'єра, урядовця, Офіс президента і самого президента.
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Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що хоче подати до парламенту законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
Водночас, Разумков та його об'єднання у ВР випередило президента.
Железняк зазначив, що законопроєкт від Разумкова щодо цього питання є першим зареєстрованим у Раді, тому за регламентом президентський буде розглядатися як альтернативний і тільки протягом 14-ти днів після закону від нардепів.
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Також, за словами Железняка, у законопроєкті Разумкова залишили заставу як альтернативу.
За словами Разумкова, заставу залишили, тому що її відсутність може стати «лазівкою для корупціонерів, як розвалити справу у нас (є рішення КСУ) та у ЄСПЛ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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