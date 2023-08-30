У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради — Finance.ua

У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

У Раді зареєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді, хоча кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що подасть в парламент свій законопроєкт про корупцію-держзраду.

Про це повідомляють нардеп Дмитро Разумков у Facebook та нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram

«Команда „Розумної політики“ зареєструвала законопроект № 9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111−3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна», — повідомив Разумков.

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Він заявив, що справами будуть займатися НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд, а не СБУ.

За його словами, через СБУ чинна влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і прикривати власні корупційні справи.

Нардеп заявив, що у законопроєкті передбачено, що до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки. Зокрема, нардепа, прем'єра, урядовця, Офіс президента і самого президента.

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Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив , що хоче подати до парламенту законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Водночас, Разумков та його об'єднання у ВР випередило президента.

Железняк зазначив, що законопроєкт від Разумкова щодо цього питання є першим зареєстрованим у Раді, тому за регламентом президентський буде розглядатися як альтернативний і тільки протягом 14-ти днів після закону від нардепів.

Також, за словами Железняка, у законопроєкті Разумкова залишили заставу як альтернативу.

За словами Разумкова, заставу залишили, тому що її відсутність може стати «лазівкою для корупціонерів, як розвалити справу у нас (є рішення КСУ) та у ЄСПЛ».

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Українська правда За матеріалами:

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