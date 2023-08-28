Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни — Finance.ua

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни Сьогодні 11:36

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі», — заявив президент.

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Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: «Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже».

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, «щоб навіть не думали».

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«Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за ґратами», — пояснив він.

При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього «немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці».

Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні «була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна».

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«Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім — це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу», — сказав він, додавши, що «березень — дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу».

На питання, чи готовий він почати боротьбу з корупцією зі своєї команди, президент сказав: «У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні в мене питання. В мене таких внутрішніх питань нема. Я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний. Для мене найголовніше — обрати системне рішення. Тоді мені легше впроваджувати ті чи інші політики. Я для себе це вирішив».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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