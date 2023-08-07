Уряд пропонує змінити підстави для внесення осіб до реєстру корупціонерів — Finance.ua

Уряд пропонує змінити підстави для внесення осіб до реєстру корупціонерів Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Уряд пропонує змінити підстави для внесення осіб до реєстру корупціонерів

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону «Про внесення змін до статті 59 Закону України „Про запобігання корупції“ щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєктом пропонується визначити нові підстави для внесення відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а саме: постанови Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції про накладення адміністративного стягнення, які набрали законної сили і надіслані для примусового виконання в порядку, визначеному ЗУ «Про виконавче провадження», — написав Мельничук.

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За його словами, також передбачено визначення підстави невнесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у разі сплати штрафу, передбаченого постановою Національного агентства, Національної поліції про накладення адміністративного стягнення, протягом строків, визначених частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Також погоджений законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Пропонується встановити новий склад правопорушення, передбаченого статтею 172−6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з достовірними відомостями, передбаченого частиною четвертою статті 45 ЗУ «Про запобігання корупції».

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Передбачено надання НАЗК повноважень на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою, п’ятою статті 172−6 КУпАП.

Крім цього, проєктом закону пропонується визначити особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності та окреслити строки зберігання відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Найближчим часом обидва законопроєкти мають бути внесені на розгляд парламенту.

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