Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)

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Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)
Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)
Корупцію вважають найсерйознішою проблемою для України після повномасштабної війні. Так вважають 89% громадян, причому головним і найсерйознішим типом корупції є політична корупція (81%).
Про це йдеться в аналітиці КМІС.
Незважаючи на помітне покращення громадського сприйняття щодо поширеності корупції, 94% респондентів все ще вважають, що корупція є широко розповсюдженою по всій Україні. Відсоток тих, хто впевнений, що рівень корупції зріс від початку повномасштабної війни, перевищує відсоток тих, хто вважає, що він зменшився, а відтак суспільство залишається дуже розділеним стосовно оцінки цього питання.
Хоча 53% українців вважають, що корупція ніколи не може бути виправдана (значне зростання порівняно з 2021 роком), лише невеликий відсоток респондентів звертався до правоохоронних органів зі скаргами про випадки корупції.
Частка респондентів, які вважають, що за боротьбу з корупцією мають відповідати прості громадяни, зросла з 9% у 2021 році до 13% у 2023 році, але більшість продовжує покладати основну відповідальність за це на Президента та його Офіс (44%). Менше 2% вважають, що цей обов’язок мають нести організації громадянського суспільства.
Варто зазначити, що довіра до спеціалізованих антикорупційних органів суттєво зросла порівняно з 2021 роком. Найбільше зростання громадської довіри відбулося щодо Служби безпеки України (у 2023 році їй довіряють 40% порівняно з 12% у 2021 році) та Національної поліції (31% та 11% відповідно).
Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)
Поінформованість про антикорупційні заходи, реформи чи інформаційні кампанії державних інституцій та громадських організацій знизилася порівняно з 2018 роком, але сприйняття їхньої ефективності значно зросло. Майже 80% громадян висловлюють готовність брати участь у мітингах і публічних протестах, хоча більшість надає перевагу пасивним формам залучення, таким як повідомлення про випадки корупції у ЗМІ та соціальних мережах (31%), а також ініціювання і підписання електронних петицій (27%).
Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)
Загалом, внутрішньо переміщені українці демонструють найбільший оптимізм у сприйнятті та оцінці рівня корупції та антикорупційної діяльності серед усіх трьох вибірок респондентів, тоді як зовнішньо переміщені українці розчаровані антикорупційним прогресом в Україні.
Як змінилось ставлення українців до корупції (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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