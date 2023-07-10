НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції — Finance.ua
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НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції

Казна та Політика
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НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції
НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів, розробленого за підтримки USAID «ВзаємоДія (SACCI)». В тестуванні вже задіяні 10 перших органів влади.
Про це повідомляє НАЗК.
Загалом до порталу буде підключено близько 90 тис. органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.
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«Запуск порталу повідомлень викривачів заплановано на найближчі декілька місяців. Він допоможе громадянам повідомляти про факти корупції, в тому числі анонімно. Крім того, надзвичайно важливо забезпечити отримання повідомлень про інформацію, яка містить обмежений доступ, від Служби безпеки України, військових формувань тощо. Без цих інструментів, які передбачені в заходах Державної антикорупційної програми на 2023−2025 рр., ми не отримаємо доброчесні на 100% сили безпеки та оборони», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Також заплановано посилити захист військовослужбовців-викривачів, забезпечити на належному рівні їхній правовий захист і надання належної психологічної допомоги.
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За словами Новікова, практика країн ЄС довела, що саме робота з викривачами та викривання корупції є основою для побудови безпечних і заможних суспільств.
«Викривачі корупції надзвичайно важливі, тому що, на відміну від органів правопорядку, можуть мати безпосередній доступ до інформації. Це допоможе побудувати в Україні культуру відповідальних громадян, якими є викривачі. Під час війни культура викривання та захист викривачів набуває особливого значення. Адже Україна веде боротьбу за справедливість, а отже і проти корупції та порушень прав громадян. Саме НАЗК має захистити права викривачів», — додав Новіков.
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В 2022 році НАЗК було учасником у 69 судових справах, що стосуються викривачів.
Протягом року суди ухвалили 14 рішень на користь викривачів.
«Сподіваємося, що Вищий антикорупційний суд нарешті ухвалить вирок і вперше в історії України викривачу буде виплачено 10% винагороди. Ми впевнені, що це було б гарним прикладом і мотивацією», — резюмував Новіков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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