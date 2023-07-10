НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції — Finance.ua

НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

НАЗК тестує портал для анонімних викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів, розробленого за підтримки USAID «ВзаємоДія (SACCI)». В тестуванні вже задіяні 10 перших органів влади.

Про це повідомляє НАЗК.

Загалом до порталу буде підключено близько 90 тис. органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

«Запуск порталу повідомлень викривачів заплановано на найближчі декілька місяців. Він допоможе громадянам повідомляти про факти корупції, в тому числі анонімно. Крім того, надзвичайно важливо забезпечити отримання повідомлень про інформацію, яка містить обмежений доступ, від Служби безпеки України, військових формувань тощо. Без цих інструментів, які передбачені в заходах Державної антикорупційної програми на 2023−2025 рр., ми не отримаємо доброчесні на 100% сили безпеки та оборони», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Також заплановано посилити захист військовослужбовців-викривачів, забезпечити на належному рівні їхній правовий захист і надання належної психологічної допомоги.

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За словами Новікова, практика країн ЄС довела, що саме робота з викривачами та викривання корупції є основою для побудови безпечних і заможних суспільств.

«Викривачі корупції надзвичайно важливі, тому що, на відміну від органів правопорядку, можуть мати безпосередній доступ до інформації. Це допоможе побудувати в Україні культуру відповідальних громадян, якими є викривачі. Під час війни культура викривання та захист викривачів набуває особливого значення. Адже Україна веде боротьбу за справедливість, а отже і проти корупції та порушень прав громадян. Саме НАЗК має захистити права викривачів», — додав Новіков.

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В 2022 році НАЗК було учасником у 69 судових справах, що стосуються викривачів.

Протягом року суди ухвалили 14 рішень на користь викривачів.

«Сподіваємося, що Вищий антикорупційний суд нарешті ухвалить вирок і вперше в історії України викривачу буде виплачено 10% винагороди. Ми впевнені, що це було б гарним прикладом і мотивацією», — резюмував Новіков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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