В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію — Finance.ua

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В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію

Казна та Політика
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В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію
В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію
На початку вересня в Україні планують запустити портал, на якому громадяни зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.
«У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство (з питань запобігання корупції. — Ред.) запустить портал викривачів», — сказав він.
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Новіков пояснив, що йдеться про спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам, або уповноваженим із запобігання корупції, а також правоохоронним органам, як НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіції.
Він зазначив, що портал врахує рекомендації ЄС і досвід інших держав із побудови взаємодії з викривачами.
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«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», — сказав він.
Новіков зауважив, що анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду. При цьому розмір винагороди не може бути понад 14 млн гривень.
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Нагадаємо, у 2020 році в Україні набрав чинності закон, який гарантує право викривачів корупції на винагороду.
При цьому документ звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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