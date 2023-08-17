Агентство відновлення впроваджує пʼятиступеневу систему захисту від корупції — Finance.ua

Агентство відновлення впроваджує пʼятиступеневу систему захисту від корупції Сьогодні 17:38

Агентство відновлення впроваджує пʼятиступеневу систему захисту від корупції

Пʼятиступеневу систему захисту від будь-яких корупційних порушень впроваджує Агентство відновлення, працюючи на обʼєктах. Вона передбачає низку експертиз як на державному, так і на міжнародному рівнях.

«Немає більшого запобіжника корупційним ризикам, ніж відкритість по відношенню і до громадянського суспільства, і до експертів, і до тих, хто хоче більш глибоко розумітися на процесах», — сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм під час експертної зустрічі «Прозорість відбудови української енергетики: уроки з міжнародного та локального досвіду».

Читайте також Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років — міністр фінансів

Працюють інженери-консультанти, які оцінюють проєкти та роботи за ними з точки зору обсягу, цін, термінів. До них долучаються також міжнародні консультанти. По всіх обʼєктах буде проведена державна експертиза, а по окремих — і міжнародна експертиза.

Враховується точка зору проєктантів і служб замовників, точка зору інженерів-консультантів, технічного нагляду, експертизи і додатково міжнародної експертизи. Це свого роду пʼятиступенева система захисту від будь-яких порушень, яка дозволить уникнути корупційних ризиків. Агентство відновлення працює над залученням міжнародного фінансування на обʼєкти, тому важливо, аби партнери знали і розуміли, на що витрачаються ці кошти.

Читайте також «єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки

Окрім того, проводиться робота, яка допоможе уникнути монополізації та картелізації на будівельному ринку.

«Ми звернулися до спеціалістів правоохоронних органів, а також наших колег із міжнародних компаній, які можуть дослідити ціни на ті чи інші матеріали, котрі використовуються для реалізації проєктів. Такого досвіду відкритості в країні досі не було», — каже Мустафа Найєм.

Агентство готове ділитися цим досвідом, аби його міг використати будь-який орган виконавчої влади, балансоутримувач тих чи інших споруд, щоб також уникнути корупційних ризиків.

Build Portal За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.