Агентство відновлення впроваджує пʼятиступеневу систему захисту від корупції — Finance.ua

Агентство відновлення впроваджує пʼятиступеневу систему захисту від корупції
Пʼятиступеневу систему захисту від будь-яких корупційних порушень впроваджує Агентство відновлення, працюючи на обʼєктах. Вона передбачає низку експертиз як на державному, так і на міжнародному рівнях.
«Немає більшого запобіжника корупційним ризикам, ніж відкритість по відношенню і до громадянського суспільства, і до експертів, і до тих, хто хоче більш глибоко розумітися на процесах», — сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм під час експертної зустрічі «Прозорість відбудови української енергетики: уроки з міжнародного та локального досвіду».
Працюють інженери-консультанти, які оцінюють проєкти та роботи за ними з точки зору обсягу, цін, термінів. До них долучаються також міжнародні консультанти. По всіх обʼєктах буде проведена державна експертиза, а по окремих — і міжнародна експертиза.
Враховується точка зору проєктантів і служб замовників, точка зору інженерів-консультантів, технічного нагляду, експертизи і додатково міжнародної експертизи. Це свого роду пʼятиступенева система захисту від будь-яких порушень, яка дозволить уникнути корупційних ризиків. Агентство відновлення працює над залученням міжнародного фінансування на обʼєкти, тому важливо, аби партнери знали і розуміли, на що витрачаються ці кошти.
Окрім того, проводиться робота, яка допоможе уникнути монополізації та картелізації на будівельному ринку.
«Ми звернулися до спеціалістів правоохоронних органів, а також наших колег із міжнародних компаній, які можуть дослідити ціни на ті чи інші матеріали, котрі використовуються для реалізації проєктів. Такого досвіду відкритості в країні досі не було», — каже Мустафа Найєм.
Агентство готове ділитися цим досвідом, аби його міг використати будь-який орган виконавчої влади, балансоутримувач тих чи інших споруд, щоб також уникнути корупційних ризиків.
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