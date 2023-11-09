Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии — Finance.ua

Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии Сегодня 11:27 — Казна и Политика

Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии

Покупать «гражданские дроны» станет проще.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Министерство обороны подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения (Дроны DJI и Autel, FPV-коптеры) без дополнительных регуляций», — сказано в сообщении.

Минобороны и воинские части смогут покупать «гражданские дроны», которые классифицируются как дроны тактического уровня.

Соответствующий документ с постановлением передаем Кабинету министров Украины для утверждения и подписания. Ожидаем скорейшего принятия и внедрения постановления.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об упрощении ввоза антидроновых ружей и другой необходимой техники для Сил обороны Украины.

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